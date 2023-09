Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunta, vineri, ca in urmatoarele patru saptamani temperaturile vor fi apropiate de cele specifice pentru aceasta perioada in cea mai mare parte a tarii, dar ca vor fi ploi in prima parte a lunii septembrie.Vremea in saptamana 4 - 11 septembrieIn saptamana 04 - 11.09 valorile termice vor fi in general apropiate de cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei. Regimul pluviometric va fi excedentar in jumatatea de est a ... citeste toata stirea