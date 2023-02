Prognoza meteo pentru perioada 13-26 februarie 2023/In Transilvania, probabilitatea pentru precipitatii mai ales sub forma de lapovita si ninsoare este ridicata

Vremea in Romania va ramane rece pentru cateva zile, apoi temperaturile vor creste si vom ajunge la valori normale pentru luna februarie. ANM a emis prognoza meteorologica pentru perioada 13-26 februarie 2023.Vremea in Banat in intervalul 13-26 februarie 2023In Banat, vremea se va incalzi, mai ales spre finalul primei saptamani, iar media regionala a temperaturii maxime va creste de la 6 grade (valoare normala pentru aceasta perioada), pana spre 10...11 grade. In prima jumatatea a ... citeste toata stirea