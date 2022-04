Prognoza METEO pentru ziua de 10 aprilie 2022. Vremea se raceste

Meteorologii avertizeaza ca vremea se raceste duminica, 10 aprilie. In noaptea de sambata spre duminica cerul va fi mai mult noros. Va ploua pe arii extinse, exceptand regiunile sud-estice, unde ploile vor fi izolate. La munte, treptat, vor predomina ninsorile, iar in centrul tarii, in a doua parte a intervalului, vor fi si lapovita si posibil ninsori. Cantitatile de precipitatii vor depasi pe alocuri 15 l/mp indeosebi in masivele nordice. Vantul va sufla slab si moderat, izolat cu unele ... citeste toata stirea