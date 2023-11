Saptamana 20.11.2023 - 27.11.2023- Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana in regiunile vestice, sudice si centrale, dar mai ales in extremitatea de sud-vest a tarii, iar in rest vor fi in general apropiate de cele normale.- Cantitatile de precipitatii vor fi excedentare in jumatatea de vest a tarii, dar mai ales in regiunile sud-vestice, iar in rest vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval.Saptamana 27.11.2023 - 04.12.2023- ... citeste toata stirea