Inca putin si ne intalnim in mai multe locuri, ne relaxam in mai multe zile si ne distram in mai multe feluri! Informatii si noutati se publica zilnic pe canalele social media ale Zilelor Clujului si Primariei Cluj-Napoca. Programul complet, pe zileleclujului.ro.Zilele Clujului au loc in perioada 18-21 mai, eveniment organizat de Primaria si Consiliul Local Cluj-Napoca cu sprijinul partenerilor:Timp de 4 zile, sarbatorim impreuna orasul nostru cu peste 100 de activitati in 40 de locuri din ... citeste toata stirea