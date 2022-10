Program nou de vizitare la Muzeul Etnografic

Muzeul Etnografic al Transilvaniei si-a modificat programul. Sectia in aer liber Romulus Vuia va putea fi vizitata, avant in vedere trecerea la ora de iarna, intre orele 9.00-16.00, ultima intrare fiind la ora 15.00. In zilele de luni si marti parcul este inchis.In ceea ce priveste sectia centrala a muzeului, Palatul Reduta, de pe str. Memorandumului nr. 21, programul de vizitare ramane neschimbat, respectiv de miercuri pana duminica, intre orele 10.00-18.00, cu ultima intrare la ora 17.00, ... citeste toata stirea