Program special de lucru cu publicul la Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor din Cluj, in perioada alegerilor parlamentare din 1 decembrie.Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor (DJEP) Cluj va fi deschisa in weekend - sambata intre orele 8 si 16, iar duminica, in ziua alegerilor, intre orele 7 si 19 pentru depunerea documentelor in vederea eliberarii actelor de identitate si intre orele 7 si 21 pentru eliberari acte de identitate. Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor ... citește toată știrea