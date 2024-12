Program special in weekend pentru eliberarea actelor de identitate in Cluj, inainte de alegeri

Program special la Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor (DJEP) din Cluj, in weekend, cu ocazia turului II al alegerilor prezidentiale, se lucreaza si in weekend, duminica pana la ora 21, cand se inchid urnele.Institutia a anuntat azi persoanele cu drept de vot, interesate de obtinerea documentelor de identitate ca, in scopul asigurarii conditiilor necesare desfasurarii in conditii optime a procesului electoral pentru alegerile pentru presedintele Romaniei, din 8 decembrie, isi va ... citește toată știrea