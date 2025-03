Programa scolara se extinde! Ministrul Educatiei, Daniel David: "Sunt atat de importante"

Ministrul Educatiei, Daniel David, a declarat in cadrul unei emisiuni ca in scolile din Romania ar urma sa fie introduse noi materii, dar nu doar ca discipline, ci si ca unitati de invatare.Ministrul a enumerat cateva dintre materiile esentiale pe care le-ar dori incluse in curricula scolara, precum "educatia pentru sanatate", "primul ajutor", "educatia juridica", "educatia antreprenoriala", "educatia pentru democratie", "educatia pentru cetatenie europeana" si "educatia civica"."Ideea mea ... citește toată știrea