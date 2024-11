Programe anti-bullying in 20 de scoli si gradinite din Cluj! In ce unitati de invatamant va fi implementat proiectul

In 20 de gradinite si scoli din Cluj se vor desfasura activitati educationale menite sa previna comportamentele agresive in randul elevilor si prescolarilor.Concret, in aceste unitati de invatamant vor fi organizate activitati precum: teatru forum, concursuri tematice, campanii de constientizare si sensibilizare, vizite de studiu si intalniri tematice, activitati de formare pentru cadrele didactice privind managementul si rezolvarea conflictelor, activitati de invatare intre egali si de ... citește toată știrea