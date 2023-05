Organizatorii festivalului Neversea au anuntat programului pe zile al festivalului care are loc vara aceasta in Constanta. Fanii pot afla in ce zile vor urca pe scena artistii lor preferati din lineup. De asemenea, este oficial disponibila si achizitia biletelor de tip Day Ticket, care ofera accesul in tot perimetrul de festival pentru ziua selectata. Toti cei care aleg optiunea Day Ticket isi vor putea alege ziua in care sa participe la festival si sa traiasca experienta Neversea, alaturi de ... citeste toata stirea