Programul "Masa calda in scoli" inainteaza cu greu. Consilier local USR Cluj: "Nu poti face scoala cu burta goala!"

Programul "Masa calda in scoli" va continua si in acest an tot ca program-pilot, pentru al saptelea an la rand. De mai bine de 6 ani, acest program a ramas in faza de pilot, ceea ce a limitat numarul scolilor ce ofera acest beneficiu elevilor. In Cluj-Napoca doar 3 institutii fiind cuprinse in program.La Cluj, elevii Scolii Gimnaziale Nicolae Iorga sunt cei care, incepand cu acest an scolar, vor beneficia gratuit de o masa calda la scoala, finantata din fonduri locale."Nu poti face scoala cu ...