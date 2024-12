Programul mijloacelor de transport din Cluj-Napoca de Craciun si de Revelion. Cum vor circula

Compania de Transport Public Cluj-Napoca a anuntat calatorii programul de transport public valabil in perioada 24.12.2024 - 07.01.2025, printr-o postare pe o retea de socializare.Astfel, in ziua de 24 decembrie 2024, Ajun de Craciun, si 31 decembrie 2024, Ajun de An Nou, transportul urban si metropolitan se va desfasura intre orele 5:00 - 22:00, conform programului pentru zilele lucratoare;In zilele de 25, 26 si 29 decembrie 2024, respectiv 1, 2, 5, 6 si 7 ianuarie 2025, transportul urban si ... citește toată știrea