Programul "O masa sanatoasa", extins cu fonduri publice locale intr-o noua scoala din Cluj-Napoca

Primaria introduce in programul O masa sanatoasa o noua scoala din Cluj-Napoca, Colegiul Tehnic de Transporturi Transilvania. Programul va fi sustinut din fonduri locale in cazul acestei unitati scolare.Deja in programul guvernamental se finanteaza asigurarea unei mese calde/sanatoase in patru scoli din Cluj-Napoca: Scoala Gimnaziala "Emil Isac", Scoala Gimnaziala "Traian Darjan", Colegiul de Servicii in Turism "Napoca"si Scoala Gimnaziala "Nicolae Iorga".De asememenea, din fonduri locale ... citește toată știrea