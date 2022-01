Programul Rabla incepe in 4 februarie. Bugetul alocat pentru acest program va fi majorat, in fiecare an, cu 10 procente

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anuntat ca programul Rabla pentru anul 2022 va debuta in 4 februarie. El a informat ca planul este ca bugetul alocat pentru acest program sa fie majorat anual, cu cate 10%, pana in 2025 inclusiv."Varianta finala a programului o vom avea poimaine. Am avut o discutie inca din ianuarie - februarie anul trecut cu asociatiile de producatori si de importatori de autoturisme. Nu a existat predictibilitate in Romania pe programul Rabla. Noi acum facem regulile ... citeste toata stirea