PROIECT: Apa potabila pentru Calatele, Manastireni, Rasca, Belis, Marisel si Maguri-Racatau

Consiliul Judetean Cluj a anuntat ca va extinde reteaua publica de apa potabila a judetului in zona de munte, prin racordarea comunelor Calatele, unde exista deja o retea, Manastireni, Rasca, Belis, Marisel si Maguri-Racatau.Alin Tise, presedintele Consiliului Judetean Cluj: "Este o prioritate absoluta a actualului mandat, o investitie pe care o vom finaliza in maxim doi ani. Impreuna cu Compania de Apa Somes depunem toate eforturile pentru a demara proiectul in cel mai scurt timp, inca din ... citeste toata stirea