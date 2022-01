Proiect comun PNL-UDMR la Primarie pentru incurajarea sportului de masa si de performanta in Cluj-Napoca prin sprijinirea copiilor din familii cu venituri reduse

Administratia locala clujeana pregateste un proiect care vizeaza sustinerea sportului de masa si de performanta pentru copiii din familii cu venituri reduse din Cluj-Napoca, a anuntat in 12 ianuarie primarul Emil Boc. Proiectul este pregatit in colaborare cu UDMR, dupa cum a spus Boc, iar in perioada urmatoare urmeaza sa fie lansat in consultare publica.Conform unei analize preliminare, proiectul ar avea un impact bugetar de 500.000 - 1.000.000 de euro si vizeaza atragerea a 2000-4000 de ... citeste toata stirea