Proiect de educatie non-formala prin teatru la Cluj, la Teatrul National.Proiectul de educatie non-formala al Teatrului National din Cluj-Napoca, intitulat "Metamorfoze. Laboratoarele deschise ale teatrului", continua in stagiunea urmatoare, anunta institutia de cultura. Conceput ca o calatorie initiatica in cunoasterea procesului creator al artei actorului, atelierele au generat posibilitatea descoperirii si experimentarii propriului potential creativ in scopuri artistice, recreative sau de ... citește toată știrea