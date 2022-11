Proiect de lege: Adolescentii de 17 ani vor putea dona sange, cu acordul parintilor si avizul medicilor

Un proiect de lege care prevede ca tinerii de 17 ani vor putea sa doneze sange, cu acordul scris al parintilor, cu indeplinirea criteriilor medicale si cu avizul medicului, a fost depus la Parlament."Vedem cu totii in fiecare zi apeluri disperate ale oamenilor pe Facebook, ale familiilor si prietenilor pacientilor care au nevoie de sange pentru a supravietui si realitatea este ca in fiecare clipa in Romania mama cuiva, bunicului cuiva, prietena cuiva are nevoie de sange pentru a supravietui si ... citeste toata stirea