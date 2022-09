Proiect de lege: Amenzi de pana la 500 de lei pentru minorii care fumeaza in locuri publice

Minorii care fumeaza in parcuri, scoli, gari, mijloace de transport in comun, drumuri publice sau terenuri de sport vor fi amendati cu 500 de lei, potrivit unui proiect de lege depus de mai multi parlamentari PSD, PNL si de la minoritati in Parlament. Initiativa legislativa prevede interzicerea consumului de tutun de catre minori in locuri publice.Proiectul modifica legea nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun si a fost semnat de 29 de deputati ... citeste toata stirea