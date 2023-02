Proiect de lege: Animalele de companie vor avea acces in mijloacele de transport in comun si in institutiile publice

Parlamentarii PNL, PSD si UDMR au depus un proiect de lege prin care se propune ca stapanii de animale pot fi insotite de acestea in mijloacele de transport in comun si in institutiile publice, aceasta initiativa legislativa modificand Legea 205/2004 privind protectia animalelor.Cu toate acestea, stapanii trebuie sa respecte anumite reguli, precum: accesul animalelor de companie, caini si pisici, indiferent de talie si de rasa, este permis in institutii publice centrale si locale, precum si ... citeste toata stirea