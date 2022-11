Proiect de lege: Cazierul judiciar ar putea fi eliberat si online. Gata cu statul la cozi

Cazierul judiciar ar putea fi eliberat si in format electronic, iar romanii ar fi scutiti de un drum in plus la Politie si de cunoscutele cozi interminabile.Romanii ar fi scutiti de stat la cozi Certificatul de cazier judiciar poate fi eliberat solicitantului si in format electronic, potrivit unui proiect legislativ initiat de parlamentari PNL, PSD, USR PLUS, UDMR, adoptat luni de Senat. Senatul este prima Camera legislativa sesizata.Initiativa legislativa are ca obiect de reglementare ... citeste toata stirea