Proiect de lege: Mamele vor putea avea acces gratuit la consiliere psihologica dupa nastere

Camera Deputatilor a adoptat astazi proiectul de lege care prevede ca femeile care au nascut recent sa poata beneficia de consiliere psihologica, in maternitatile de stat.Mamele din Romania puteau primi pana in prezent consiliere psihologica in unitatea medicala doar pe perioada spitalizarii. Initiatorii proiectului de lege adoptat astazi considera ca aceasta perioada este insuficienta, pentru ca marile provocari emotionale, afective, psihologice, apar dupa nasterea bebelusului, in primele ... citeste toata stirea