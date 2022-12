Proiect de lege: Soferii care depasesc limita maxima de viteza ar putea ramane fara permis, talon si cu masina confiscata

Soferii care vor depasi cu 100 de kilometri pe ora limita maxima de viteza s-ar putea trezi fara permis, fara talon si cu masina confiscata. Iar autoturismele ar putea fi vandute. Propunerile apar intr-un proiect de lege care se afla in aceste zile in dezbatere la Senat.Proiectul de lege este destul de simplu, destul de scurt, are doar trei pagini insa aduce modificari si sanctiuni importante. La prima vedere, mecanismul prin care soferii ce incalca Codul Rutier vor fi sanctionati pare destul ... citeste toata stirea