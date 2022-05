Proiect de lege: stagiu militar voluntar pentru romani. Cei care se vor inscrie in acest program vor fi remunerati si li se vor asigura toate conditiile

Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a anuntat ca pregateste un proiect de lege pentru cei care doresc sa faca stagiu militar in mod voluntar. Proiectul ar putea fi lansat in aproximativ o luna, iar cei care se vor inscrie in acest program vor fi remunerati si li se vor asigura toate conditiile.Vasile Dincu a declarat, sambata seara, la Digi 24, ca nu crede ca armata ar trebui sa fie obligatorie."Eu nu cred ca armata ar trebui sa fie obligatorie. Nici economic nu este bine, nici ... citeste toata stirea