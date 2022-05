Proiect de lege: Zilele libere acordate pentru sarbatorile legale care pica in weekend se vor acorda in zilele lucratoare urmatoare

Mai multi parlamentari au propus ca in cazul in care zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza se suprapun cu sambetele si duminicile, liberele sa se acorde in urmatoarele zile, imediat dupa cele de repaus.Propunerea legislativa modifica si completeaza in acest sens articolul 139 alin. 2 din legea 53/2003 - Codul MunciiSemnatarii initiativei legislative sunt 26 deputati PNL si doi deputati PSD, scrie Agerpres. "Acordarea zilelor libere se face de catre angajator. In situatia in care ... citeste toata stirea