Un proiect imobiliar in Baciu (actualizarea PUD-ului aprobat cu HCl nr 4/2008, continuare lucrari, refatadizare si compartimentari interioare la imobilul existent D+P+5E+Er si amenajari exterioare) a fost respins de Comisia de Urbanism a Consiliului Judetean. Dezvoltatorul (societatea INDOIMOB din Baciu detinuta de Indolean Horea si Vulpe Eugen) a construit deja blocuri in zona si, desi avea prevazute parcari pentru blocurile deja edificate, le-a transformat in apartamente. Acum doreste, ... citeste toata stirea