Proiect pentru amenajarea unui supermarket in centrul unei comune din Cluj, avizat de Comisia de Urbanism a Consiliului Judetean. Pe viitor, specialistii au recomandat consultari in faza de achizitie a terenurilor pentru dezvoltarea unor astfel de proiect

Un magazin Penny de 1500 de metri patrati va fi construit in centrul localitatii Poeini din comuna cu acelasi nume. Arhitectul sef al judetului, Claudiu Salanta si specialistii din Comisia de Urbanism au avizat favorabil documentatia urbanistica pentru proiect (aflat in faza studiului de oportunitate), chiar daca au recunoscut ca astfel de investitii dorite chiar in vatra satului, strica specificul local. Pe viitor, Claudiu Salanta a aratat ca exista o prevedere legala care arata ca astfel de ... citeste toata stirea