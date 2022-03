Proiectantii noului PUG din Cluj il contrazic pe arhitectul sef al orasului: "Consultarea publica (etapa obligatorie a realizarii studiilor de fundamentare) nu a fost dispusa de catre primar nici pana la momentul prezent"

Contractantul proiectului de actualizare a Planului Urbanistic General (PUG) al Clujului s-a lovit de aceeasi problema semnalata in tot urbanismul clujean, "nimic nu se intampla decat cand vrea si daca vrea primarul Emil Boc". Dupa ce arhitectul sef al orasului, Danil Pop, a anuntat in fata Consiliului Local ca titularii de contract de la Synergetics au intarzieri in a se achita de prima etapa a contractului, cea mai usoara in opinia sa, predarea studiilor de fundamentare si ca singura solutie ... citeste toata stirea