Proiectele imobiliare si de urbanism ale Clujului, prezentate la targul de la Munchen. Tablou din piata, in an cu turbulente: "Nebunia" din piata constructiilor afecteaza pe toata lumea, toate sectoarele"/ "Proiectele sunt mai putine sau incetinite"

Intr-un an marcat de razboi, criza, inflatie, sincope in lanturi de aprovizionare si in care preturile energiei sau ale materialelor de constructie au luat-o razna, investitorii in constructii si autoritati locale cu proiecte gigant se intrunesc la unul dintre cele mai mari targuri imobiliare europene. Clujul participa pentru a noua oara consecutiv la forumul Expo Real de la Munchen (editia de 2022, din 4-6 octombrie), cu mentiunea ca in 2020 evenimentul nu a avut loc din pricina pandemiei. ... citeste toata stirea