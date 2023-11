O proiectie speciala a filmului LIBERTATE va fi organizata in Cluj-Napoca, urmata de un dialog despre Revolutia Romana la care vor participa istoricul Madalin Hodor, Razvan Rotta (care a surprins in 21 decembrie 1989 mai multe fotografii-document in Cluj-Napoca), regizorul Tudor Giurgiu si actorii Teatrului National Cluj-Napoca care joaca in film: Ionut Caras si Catalin Herlo. Dialogul va fi moderat de jurnalistul Mihnea Maruta.In cadrul evenimentului va fi proiectat in premiera si ... citeste toata stirea