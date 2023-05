Unul dintre cele mai vizitate locuri ale Clujului - dealul Cetatuii - are plan de reabilitare. Planul Urbanistic Zonal (PUZ) de amenajare a Cetatuii, proiect rezultat in urma unui concurs de solutii din 2019, va fi prezentat in sedinta din 30 mai a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism (CTATU). Arhitectul Mircea Munteanu, fondator al Metapolis si reprezentant al echipei de lucru, explica, la solicitarea Actualdecluj.ro, ca principala noutate procedurala este ca exista Carte ... citeste toata stirea