Proiectul de 100 de milioane de euro pentru construirea unui cartier pe un deal din extravilanul unei localitati satelit a Clujului, Apahida, a trecut de etapa de consultare/Investitia e de bun augur, a transmis presedinte CJ Cluj, chiar daca specialistii

Un proiect pentru construirea a 1000 de apartamente in comuna Apahida, pe un deal de peste 9 hectare situat in extravilanul localitatii, pe care noul Plan Urbanistic General aflat in pregatire nu il are in vedere pentru construirea viitoare, a ajuns pe masa comisiei de urbanism a Consiliul Judetean Cluj. Investitia ar fi de 100 de milioane de euro si ar urma sa se deruleze intr-o localitate unde Primaria a permis construirea pe dealuri, cu drumuri care nu se intalnesc iar, recent, constructiile ... citeste toata stirea