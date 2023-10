Biroul de proietare K&K Studio de Proiectare (subcontractant Construct CDP) a fost singurul ofertant la licitatia lansata de Consiliul Judetean Cluj pentru contractarea serviciilor de proiectare si asistenta tehnica pentru amenajarea a 92,4 kilometri de trasee cicloturistice in Muntii Apuseni. Este vorba despre traseele asumate de Cluj prin proiectul Velo Apuseni (227 de kilometri de piste in trei judete), finantat in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta."Prin atribuirea ... citeste toata stirea