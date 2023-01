Proiectul de buget pe 2023 este in dezbatere publica. Metroul "umfla" bugetul municipiului Cluj-Napoca cu 132 de milioane de euro. Orasul are un buget general de peste 618 milioane de euro

Potrivit proiectului de buget, municipiul va avea un buget general pe 2023 de 618 milioane de euro, din care 132 milioane de euro bani pentru metrou prin contractul semnat. Sectiunea de functionare este in valoare de 286 milioane de euro. Primarul s-a referit la bugetul estimat pe acest an, "cu" si "fara" metrou, aratand ca, fata de 2022, bugetul este mai mare cu 49,94% decat in 2022 cu metrou, iar fara, cresterea ar fi de 18%, fara metrou. Bugetul de investitii, insumand proiecte multianuale, ... citeste toata stirea