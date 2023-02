Proiectul de conectare a Clujului la Autostrada Transilvania a fost scos la licitatie

"Sectorul de drum promovat pentru realizarea conexiunii dintre Autostrada A3 (zona Turda) si DN 1(zona Tureni) face parte din proiectul Drum Expres Turda - Halmeu, sub denumirea Drumul Somesului/Somes Expres ce este identificat in cadrul Master Planului General de Transport aprobat.Drumul expres va asigura legatura dintre 2 cai principale de transport: autostrada A3 (Turda) si drumul national european DN1/E81 in zona localitatii Tureni, degrevand traficul greu si de tranzit din Municipiul ... citeste toata stirea