Proiectul de lege: Interzis abuzatorilor de copii sa candideze si sa fie alesi in functii publice

Parlamentarii urmeaza sa voteze un proiect de lege prin care sa le fie interzis abuzatorilor de copii sa candideze si sa fie alesi in functii publice.Marti, 11 octombrie, este supus la vot in plenul Camerei Deputatilor proiectul de lege care interzice participarea in alegeri a celor condamnati pentru infractiuni contra minorilor (viol, pornografie, trafic, vatamari corporale grave etc.), pana la reabilitare, proiect initiat de deputatul Catalin Tenita impreuna cu deputata Diana Stoica."Imi ... citeste toata stirea