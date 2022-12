Proiectul de lege pentru testarea antidrog a elevilor se afla in dezbatere in Parlament

Controversatul proiect de lege care prevede testarea antidrog a elevilor in scoli intra in dezbatere in Parlament.Initiativa legislativa pentru prevenirea traficului de substante interzise in scoli, propusa de PSD, a starnit dezbateri aprinse, atat din partea parintilor, cat si din partea profesorilor. Proiectul prevede controale inopinante in scoli, dar si la evenimente, controale ce vor fi efectuate de politisti pentru ca elevii sa fie testati antidrog.Initiatorii proiectului spun ca exista ... citeste toata stirea