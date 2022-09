Proiectul Metroului din Cluj a bifat deja 4 amanari de licitatii si se afla intr-un blocaj legislativ / USR Cluj explica esecul acestui proiect invinuind administratia condusa de Emil Boc

De ce este aproape imposibil de crezut ca proiectul metroului va prinde viata la Cluj Napoca, in ciuda faptului ca o parte din costurile de realizare au fost prevazute in PNRR, explica detaliat reprezentantii USR Cluj, care-l invinovatesc pe edilul Emil Boc ca nu s-a implicat constructiv in gestionarea acestui obiectiv. Desi timpul alocat implementarii proiectului metrou este foarte scurt (final de 2027), municipiul Cluj Napoca n-a solutionat nici partea de exproprieri de pe traseu, nici ... citeste toata stirea