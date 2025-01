Proiectul metroului, in continua stagnare, dar primarul Clujului se lauda ca 2025 este anul in care se va sapa cel mai mare si cel mai scump proiect al orasului

Activistii din Cluj il acuza pe primarul Emil Boc ca se intrece in declaratii populiste in ceea ce priveste proiectul metroului din Cluj, inceput in anul electoral 2024, dar pe a carui santier cartitele stau impachetate la inceputul anului 2025. In schimb, Emil Boc a cerut clujenilor, public, la emisiunile locale la care obisnuieste sa participe mai nou, telefonic, sa ii propuna nume pentru cartitele venite la Cluj si evita sa comunice exact daca si cum se va implementa proiectul metroului, ... citește toată știrea