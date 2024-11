Proiectul Spitalului Pediatric Monobloc avanseaza. Urmeaza sa fie depus pentru finantare

Consiliul Judetean Cluj a transmis ca va depune proiectul in vederea finantarii prin intermediul Programului National de Investitii in Infrastructura Unitatilor Spitalicesti.Presedintele Consiliului Judetean Cluj, Alin Tise, a initiat un proiect de hotarare care vizeaza aprobarea proiectului "Construirea Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj-Napoca" si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei, in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului National de Investitii in ... citește toată știrea