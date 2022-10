Proiectul urbanistic al soselei rapide de-al lungul caii ferate, in zona fostelor platforme industriale din Cluj unde deja se pregatesc dezvoltari imobiliare imprtante pentru oras, este in consultare publica. Acesta vine cu reglementari pentru modernizare

Propunerea preliminara PUZ - CULOAR DE MOBILITATE NORD - POD OASULUI - RASARITULUI - STRAZILE RASARITULUI - CAMPUL PAINII - POD IRA, CLUJ-NAPOCA a fost lansata in consltare publica. Observatii sau propuneri se pot face pana in 31 octombrie, dupa care proiectul ar urma sa fie dezbatut in Comisia de urbanism a Primariei. Miza proiectul este de realizare a unui coridor de mobilitate de-a lungui caii ferate de la podul Oasului-Rasaritului la podul IRA, pe o lungime de aproximativ 5 kilometri, prin ... citeste toata stirea