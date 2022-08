Proiectul urbanistic al spitalului de copii, aprobat in regim de urgenta de Primarie. Consiliul Judetean a cerut inca din luna iulie aprobarea sa, tocmai pentru a nu pierde termenul pentru depunerea proiectul spre finantare in cadrul PNRR

Consiliul Local a aprobat in regim de urgenta Planul Urbanistic Zonal al spitalului monobloc de copii pe care Consiliul Judetean doreste sa il construiasca in Borhanci. Aceasta, dupa cum a aratat primarul Emil Boc, pentru ca CJ Cluj sa poata depune proiectul spre finantare prin PNRR pana in 1 septembrie, termenul final pentru depunerea proiectelor. Pentru aprobarea PUZ-ului, a fost nevoie de doua adrese de la CJ Cluj prin care s-a solicitat Primariei aprobarea documentatiei, tocmai pentru a nu ... citeste toata stirea