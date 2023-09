Premiul Public Choice Award 2023 - care include, de asemenea, un premiu in bani in valoare de 10 000 de euro - a fost acordat proiectului Via Transilvanica, el mai lung traseu din Romania conceput pentru drumetii, in cadrul Premiilor Europene pentru Patrimoniu 2023, potrivit unui comunicat oficial.Castigatotii Premiilor Europene pentru Patrimoniu / Premiilor Europa Nostra 2023, cea mai inalta distinctie europeana in domeniu, au fost anuntati in seara de 28 septembrie 2023, in cadrul unui ... citeste toata stirea