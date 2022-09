"Promenada Inimilor"- pentru o inima mai sanatoasa! Clujenii sunt invitati, cu mic cu mare, la o plimbare impreuna

In 1 octombrie, clujenii sunt invitati, cu mic cu mare, la o plimbare impreuna, in cadrul programului "Promenada Inimii". Mersul pe jos nu aduce doar beneficii mediului, ci si inimii. Acest tip de miscare, nu doar ca este la indemana oricui, dar are beneficii dovedite in preventia bolilor cardiovasculare.Cluburile Rotary, Rotaract si Interact din Cluj-Napoca, Fundatia Romana a Inimii, Societatea Romana de Cardiologie si Institutul Inimii "Niculae Stancioiu" Cluj-Napoca, continua programul ,, ... citeste toata stirea