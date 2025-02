Promisiuni goale timp de 10 ani! Tinerii din Cluj, abandonati de Primarie: "Se surpa strada si trotuarul, platim foarte mult la gaz si stam in mucegai"

Doi tineri clujeni care traiesc in orasul de cinci stele de aproape 10 ani au ajuns la capatul puterilor din cauza promisiunilor goale venite de la Primaria Cluj-Napoca.Mai exact, toata povestea a inceput in urma cu un deceniu, cand li s-a promis ca blocul in care locuiesc va fi izolat printr-un proiect al municipalitatii. Din pacate, anii au trecut si nu s-a intamplat nimic."Intre timp, acum 3 ani eu si sotul meu am cumparat un apartament tot in acest bloc, stadiul aprobarii izolarii ... citește toată știrea