Pronuntarea in dosarul Colectiv, amanata din nou de Curtea de Apel Bucuresti

Pronuntarea in dosarul Colectiv a fost amanata din nou, vineri, de Curtea de Apel Bucuresti, magistratii anuntand un nou termen pentru 3 mai, informeaza news.ro.Curtea de Apel Bucuresti era asteptata sa se pronunte, vineri, in dosarul Colectiv, dupa ce in 3 martie magistratii au amanat decizia, explicand ca au fost depuse concluzii scrise dupa termenul stabilit si mai aveau nevoie de timp pentru deliberare.Magistratii au anuntat ca pronuntarea ar urma sa aiba loc in 3 mai.In 3 ianuarie, ... citeste toata stirea