Propaganda rusa halucinanta, analizata de UE: Otelaria Azovstal nu a fost cucerita din cauza "ritualurilor satanice"

Lipsa unei victorii in Ucraina in preajma sarbatoririi Zilei Victoriei a determinat propaganda pro-Kremlin sa atinga noi limite ale absurditatii, se arata intr-o analiza a platformei Eu vs Disinfo. Astfel, esecul de a cuceri otelaria Azovstal ar fi cauzat de "ritualurile satanice" ale ucrainenilor. Site-ul Comisiei Europene - EU vs Disinfo - a analizat temele propagandei pro-Kremlin care au aparut in jurul Zilei Victoriei - 9 mai. Site-ul Eu vs Disinfo este un proiect pilot al Grupului de lucru ... citeste toata stirea