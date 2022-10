Proprietar pervers, "deconspirat" pe un grup de chirii din Cluj-Napoca: "Atentie la acest individ, cauta fete singure!"

In "jungla" imobiliara din Cluj, unde credeam ca nimic nu mai poate surprinde mai mult decat chiriile la preturi halucinante, a aparut o noua problema. Un pervers sexual terorizeaza studentele care incearca sa-si gaseasca chirie.Pe un grup de Facebook destinat inchirierii locuintelor in Cluj-Napoca, o studenta a publicat imagini dintr-o conversatie privata, in care un barbat incearca sa-i ofere spre inchiriere un apartament. Odata ce afla ca de fata cauta chirie nu doar pentru ea, ci si pentru ... citeste toata stirea