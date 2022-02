Proprietarii de terenuri din Cluj-Napoca pot obtine online certificate de urbanism de informare

Din aceasta luna, proprietarii de terenuri din Cluj-Napoca pot sa obtina certificate de urbanism, de informare, online, a anuntat azi primarul Emil Boc. Acesta a precizat ca sistemul a fost testat in cursul lunii ianuarie.Certificatul de informare se elibereaza in 5 pasi, a mai spus primarul. Dupa completarea, online, a informatiilor necesare, se va genera un CU de informare in format PDF, care va include planul de incadrare in PUG si conditiile de construie. "Apoi poti sa ceri certificatul ... citeste toata stirea